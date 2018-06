Stationen von Ernst Alt besuchen

Stationen sind die Saarlouiser Dornenpassion und der Fensterzyklus der Pfarrkirche St. Ludwig, Referent ist hier Dr. Josef Mischo; das Portal der Basilika St. Johann Saarbrücken, mit den Referenten Dr. Thomas Albrecht und Armin Schmitt; der Friedhof Saarbrücken-St. Arnual mit Grabgestaltungen von Ernst Alt, Referent ist Heribert Denzer; eine Führung in der Stiftskirche und das Alt-Augustinus-Fenster, mit Referent Dr. Yann Leiner. Die ganztägige Busreise zu den Wirkungsstätten von Ernst Alt im Saarland endet mit einem gemütlichen und geselligen Abschluss mit Imbiss, Austausch und Führung im Ernst-Alt-Kunstforum in Hanweiler. Start ist um 9 Uhr an der Pfarrkirche St. Ludwig und Rückkehr wieder gegen 21 Uhr in Saarlouis.

Zustieg ist bereits um 8 Uhr am Busparkplatz am Saarbrücker Schloss möglich, die Rückkehr dorthin ist geplant gegen 20.30 Uhr. In der Mittagspause sind ein Stadtbummel und Mittagsessen in Saarbrücken möglich. Die Teilnahme an der Fahrt kostet 30 Euro, für Vereinsmitglieder 27 Euro.

Anmeldung bis 30. Juni, per E-Mail: info@orgelbauverein-st-ludwig-saarlouis.de.