Rückkehr ins Berufsleben Sprechstunde für Berufsrückkehrer

Die Agentur für Arbeit bietet am Mittwoch, 20. Juni, eine Sprechstunde für Wiedereinstiegsinteressierte an. Die Beratungen finden vormittags in der Arbeitsagentur Saarlouis (Raum 107), Ludwigstr. 10, 66740 Saarlouis, statt.