Über 1000 Starterinnen beim Frauenlauf

Verkürzte Strecke ohne Titelverteidigerin

Vom Start ging es nach einem Kilometer am Max-Planck-Gymnasium auf den Saaraltarm bis zur Saar-Mündung und zurück in die Innenstadt mit Ziel am Großen Markt. Die Schleife durch die Altstadt wurde wie schon im Vorjahr herausgenommen, wodurch sich die Strecke von sieben auf sechs Kilometer verkürzt hat.

Martina Schumacher (LC Rehlingen), souveräne Siegerin der Jahre 2016/2017 war diesmal nicht am Start. Die 42-Jährige nimmt derzeit an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren im spanischen Málaga teil. Dort will sie ihre Titel verteidigen, die sie 2016 in Perth gewonnen hat. Da wurde sie Vize-Weltmeisterin in der W40 über 5000 und 10 000 Meter und holte Bronze über 1500 Meter.