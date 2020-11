Der Kreis Saarlouis früher und heute : „Unsere Heimat“ bietet viel Lesestoff

Saarlouis Viele Facetten unserer Heimatgeschichte sind im neuen Heft der Vereinigung für Heimatkunde im Landkreis abgebildet.

Das Titelbild „Haus Saargau“ Gisingen weist auf den humoristischen Beitrag in Dillinger Umgangssprache „De Hausbank“ von Harald Arweiler hin. „De Bank voam Haus wòa féa uus Fernséhen, Radio, Lepptòpp, Telefon onn Händi sesammen.“ Es war die tägliche Nachrichtenbörse über das Dorfgeschehen und was „in der Welt“ so alles geschah.

Heinrich Huffers Bemühungen ist es zu verdanken, dass er vor dreißig Jahren seinen Vater Johann (1907-1994) dazu bewegen konnte, dessen Lebenserinnerungen an Fraulautern in vielfältigen Facetten festzuhalten. Nach dem plötzlichen Tod des Großvaters gab es nur ein kleines Knappschaftsgeld, sodass der Ertrag aus der kleinen Landwirtschaft dazu beitragen musste, den Lebensunterhalt zu sichern. Details gibt es über den Ersten Weltkrieg, so unter anderem nach dem verlorenen Krieg der Einzug französischer Truppen in Fraulautern.