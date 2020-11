TV Rehlingen : Vom Tag der offenen Tür ging es bis zur WM

Rehlingen/Dillingen Daniela Huber gehörte zu Deutschlands besten Gymnastinnen, nun hat sie ihre Karriere beendet. Corona zerstörte den Olympia-Traum.

Große Aufregung am Freitagabend in der Kreissporthalle in Dillingen: Die Rehlingerin Daniela Huber verkündete nach sieben Jahren am Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden das Ende ihrer Karriere als Spitzengymnastin. So herzlich das zu Corona-Zeiten eben geht, wurde sie vom ersten Beigeordneten der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Joshua Pawlak, der Vorsitzenden des TV Rehlingen, Petra Bastian, sowie der Leiterin der Turntalentschule Rehlingen-Merzig, Galina Ellert, bei der Rückkehr aus Schmiden empfangen.