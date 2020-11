Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Kostenlose telefonische Hilfe bei Schulden

Lebach/Saarlouis Zwei kostenlose Telefonsprechstunden werden von der Caritas Saar-Hochwald angeboten. Die erste gibt es am kommenden Montag.

Im Rahmen der Aktion „Armutswochen 2020“ der Caritas (17. Oktober bis 15. November) bietet der Caritasverband Saar-Hochwald zwei kostenlose Telefonsprechstunden für Menschen, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, an. Eine war schon; die zweite ist am Montag, 9. November, von 9 Uhr bis 12 Uhr, Rufnummer: Tel. (0 68 81) 53 89 25.