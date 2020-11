Corona-Pandemie : 66 statt 61 neue Fälle am Mittwoch im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Fünf weitere Fälle, also insgesamt 66, meldet der Kreis Saarlouis für den Mittwoch nachträglich, dazu kommt ein Todesfall.

Wegen Verzögerungen bei der Erfassung hat der Landkreis Saarlouis detaillierteund vollständige Angaben zu den neuen Corona-Fällen von Mittwoch erst am Donnerstag nachtragen können (die SZ berichtete). Folgende Neuinfektionen wurden am Mittwoch vom Gesundheitsamt im Landkreis gemeldet: Allein in der Kreisstadt Saarlouis gab es 15 neue Corona-Fälle (10 weiblich, 5 männlich). In der Stadt Lebach wurden neun Infektionen gemeldet (5 männlich, 4 weiblich), in der Stadt Dillingen sieben (5 weiblich, 2 männlich). In Schmelz wurden fünf Frauen positiv getestet, in Schwalbach vier, in Rehlingen-Siersburg ebenfalls vier. In der Gemeinde Nalbach wurden sechs neue Fälle erfasst (4 weiblich, 2 männlich), in Überherrn fünf (3 männlich, 2 weiblich), in Wadgassen drei (2 weiblich, 1 männlich), in Saarwellingen zwei (1 männlich, 1 weiblich), ebenso in Bous. In Wallerfangen gibt es eine Neuinfektion (weiblich).