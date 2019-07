Kino auf der Siersburg : Die Prominenz kam aus Oberesch

Siersburg Mehr als 1000 Besucher genossen das Kino auf der Siersburg, die Gäste aus dem Silberdorf sogar im VIP-Bereich.

Es ist die älteste Kino-Open-Air-Veranstaltung im Saarland. Das Kino auf der Burg in Siersburg findet seit 1998 auf dem herrlichen Burgplateau hoch über der Saar statt. Und auch in diesem Jahr erfreute sich die zweitägige Veranstaltung einer großen Beliebtheit.

Dazu gehört, dass die Gemeinde Rehlingen-Siersburg als Veranstalter, namentlich Tanja Bücken und Nadja Dillmann vom Kulturmarketing der Gemeinde, gemeinsam mit den Open-Air-Kino-Profis von Evented seit über 20 Jahren ein attraktives Filmangebot auf der Burg präsentiert. So auch in diesem Jahr mit „Avengers: Endgame“ am Freitag und „Bohemian Rhapsodie“ am Samstagabend.