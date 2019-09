Riesige Bio-Gurke gezüchtet : „Die beste aller biologischen Düngemethoden“

Neuforweiler Seit 20 Jahren hat Karl Naumann einen Garten, vor vier Jahren entdeckte er die aus Japan stammende Düngemethode Bokashi.

Sage und schreibe 5500 Gramm Gewicht und eine Länge von 96 Zentimetern hat die Schlangengurke, die Hobbygärtner Klaus Naumann aus Neuforweiler in seinem Gewächshaus dieses Jahr aus dem Boden geholt hat: „Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, als ich sie gesehen habe, dachte eigentlich die ganze Zeit, dass aus den Samen diesmal gar nichts erwächst.“ Solch einen Ernteerfolg habe der 67-jährige passionierte Hobbygärtner noch nicht gehabt: „Ich bin mit der Gärtnerei aufgewachsen, ich hatte eigentlich immer einen Garten, aber so richtig erfolgreich bin ich erst, seitdem ich mit Mikroorganismen arbeite und die japanische Methode Bokashi anwende.“

Die Düngemethode aus dem fernen Japan hat Naumann durch einen befreundeten Apfelbauer entdeckt, der die Mikroorganismen (EM) verkauft. EM, also effektive Mikroorganismen werden beispielsweise aus vergärender Gerste oder Zuckerrüben gewonnen, die bei zirka 36 Grad eine Woche lang reifen müssen: „EM trinke ich auch, schmeckt eigentlich wie Viez und ist gut für Magen und Darm.“ Die „Bokashierung“ bedeutet dann einfach mithilfe der Mikroorganismen organisches Material zu fermentieren, erklärt der Hobbygärtner weiter.

Dabei werde das organische Material mit den Mikroorganismen besprüht, anschließend in einen Behälter gepackt und luftdicht verschlossen. Durch den Fermentationsprozess entstehe in der Folge der Bio-Dünger, das Bokashi: „Dazu kann mal alle Arten von organischem Material, wie Küchenabfälle nehmen, ich benutze eigentlich fast immer Rasenschnitt.“ Nach ein paar Wochen, wenn der Dünger fertig ist, bohrt Naumann Löcher in die Erde, füllt seinen Bio-Dünger ein und pflanzt sein Gemüse darauf: „Das ist der beste und natürlichste Dünger, den ich kenne – er macht die Pflanzen resistent gegen Schädlinge und ist absolut frei von Pestiziden oder künstlichen Stoffen.“ Darauf lege der bekennende Naturfreund besonderen Wert, denn ansonsten könne er sein Gemüse ja im Supermarkt kaufen.