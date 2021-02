Pandemie im Landkreis Saarlouis : Ein weiterer Toter und 24 Neuinfektionen

Kreis Saarlouis Am Mittwoch verzeichnete der Kreis 24 neue Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder.

Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Saarlouis an oder mit Corona gestorben. Das hat das Saarlouiser Gesundheitsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich auf 131.