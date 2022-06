Dillingen : Dillinger Freibad öffnet an Pfingsten

Dillinger Freibad öffnet an Pfingsten

Der Schiffsmodellbauclub Dillingen zeigt an Pfingsten im Freibad seine Modelle. Foto: Ruppenthal

Dillingen Die Stadt Dillingen startet an Pfingsten in die Freibadsaison. Für Wasser- und Sonnenhungrige ist das Bad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert.

In diesem Jahr gibt es die Tickets wieder direkt an der Freibadkasse, auch der Erwerb von Zwölferkarten, Saisonkarten und Kombikarten ist möglich. Zudem wird es in diesem Sommer keine Beschränkungen durch Zeitfenster oder Maximalbelegungen geben. Die Stadt Dillingen empfiehlt jedoch weiterhin im Eingangs-, Kassen- und Sanitärbereich den Mindestabstand einzuhalten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.