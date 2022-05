Freibad Walsheim : Freibad in Walsheim öffnet am kommenden Samstag

Freibad in Walsheim öffnet am kommenden Samstag

Das Freibad in Walsheim öffnet am Samstag. Foto: BeckerBredel

Walsheim Nach zwei Corona-Sommern öffnet das Freibad Walsheim dieses Jahr ohne Coronabeschränkungen seine Pforten. Aufgrund verschiedener, nach Angaben der Gemeindeverwaltung dringend notwendig gewordener Reparaturen und Renovierungen ist die Eröffnung ein wenig später als ursprünglich geplant.

Die beiden Becken wurden nach der Winterpause gründlich von Blättern, Algen und Flugrost gereinigt und vier Tage lang mit frischem Wasser befüllt. So lange dauert es, bis alle Becken voll sind.

Die Dichtungen der Filter wurden an den Kontroll- und Einstiegsöffnungen erneuert, das Filtermaterial ist nachgefüllt und der Filterkreislauf auf Dichtigkeit geprüft. Die elektrischen Anlagen wie auch die Mess- und Regeltechnik wurden gewartet. Allein die Inbetriebnahme der Technik hat eine Zeit von gut eineinhalb Wochen in Anspruch genommen.

„Unser Paradies in der Biosphäre ist weit mehr als nur ein Freibad, Schwimmbäder sind ein unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Daseinsvorsorge. Das freue ich mich sehr, dass wir auch dieses Jahr die notwendigen Reparaturen durchführen und so unser Freibad erneut öffnen konnten,“, so Bürgermeister Michael Clivot.