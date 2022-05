Dillinger Kultursommer : Von rockigen Tönen bis sonorer Akustikmusik

Dillingen Die Besucher können sich beim Dillinger Kultursommer auf hochkarätige Tributebands und eine Reise durch verschiedene Genres freuen.

We Rock Queen treten am Donnerstag, 9. Juni, von 20.30 bis 23.15 Uhr auf. Mit der Tributeband hat sich eine außergewöhnliche Konzertproduktion etabliert, die die Musik der britischen Rocklegende Queen in höchster Qualität und Spielfreude interpretiert. Besucher können sich auf Hits wie „I Want To Break Free“, „Radio GaGa“, dem grandiosen „We Will Rock You“ oder „I Want lt All“ und „We Are The Champions“ freuen.

Danach kommt von 22 bis 23.45 Uhr die bekannte Tributeband Touch of Toto aus den Niederlanden auf die Bühne. Hits wie „Africa“, „Pamela“, „Stop Lovin You“, „Rosanna“ und „Hold The Line“ erwarten die Besucher. In gleicher musikalischer Besetzung wie das Original und in Anlehnung an das Design des Originals werden die Künstler vergessen machen, dass dort ein Tribute-Act auf der Bühne steht, heißt es in der Ankündigung der Stadt Dillingen.

Auf der Kulturbühne Innenstadt treten ab Donnerstag, 16. Juni, jeweils ab 19 Uhr verschiedene Bands auf. Die Innenstadt steht dann ganz im Zeichen der seit mehr als 15 Jahren bewährten After-Work-Party unter freiem Himmel. Los geht es an Fronleichnam, 16. Juni, auf dem Marktplatz mit Spang & Schreiber, die einen bunten Mix aus den letzten sechs Jahrzehnten der Rock- und Popgeschichte zu bieten haben. Die Poèts Musicales sind am Donnerstag, 23. Juni, auf dem Marktplatz zu sehen. The Alligators stehen am Donnerstag, 30. Juni, am Marktplatz auf der Bühne. Die Pete Miller Band tritt am Donnerstag, 7. Juli, auf dem Marktplatz auf, wo auch am Donnerstag, 14. Juni, die Band Desperado und am 28. Juli The Gambles spielen. Smile ist am Donnerstag, 8. August und Changes am Donnerstag, 11. August, am Gleisdreieck zu sehen. Yanisha und Mama Said Band gibt es am Donnerstag, 18. August, am Marktplatz auf die Ohren und am Donnerstag, 25. August, spielt dort Andrew Lauer.