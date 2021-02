Einsatz in Bous : Brand schreckt Anwohner aus dem Schlaf

Bei dem Autobrand in Bous gelang es der Feuerwehr das Fahrzeug schnell abzulöschen. Dennoch entstand an dem Wagen Totalschaden. Foto: Ruppenthal

Bous Auto in Flammen: Feuerwehr verhindert Übergreifen des Feuer auf das Wohnhaus in Bous.

Nächtlicher Autobrand in Bous: Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr gegen ein Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Dechant-Wagner-Straße ausrücken. Beim Eintreffen der Löschkräfte stand das unmittelbar neben einem Wohnhaus geparkte Fahrzeug im vorderen Bereich bereits vollends in Flammen.