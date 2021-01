Hoher Schaden in Bous : Unfallfahrt von Frau unter Drogen endet in Gartenhaus

Foto: dpa/Stefan Puchner

Bous In der Bouser Heiligenbornstraße ist am Samstagabend gegen 22.50 Uhr eine Autofahrerin erst in einen Zaun und einen Streusalzbehälter, dann in ein Gartenhaus gekracht. Die 28-jährige Frau aus Dillingen war in einer scharfen und abschüssigen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei.