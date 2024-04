Prominente Zusammenarbeit DJ Carstn aus Bous veröffentlicht Remix für Thirty Seconds to Mars

Die Anfrage habe sein Management (Place Called Home) über die Musikstreaming-Plattform Spotify erreicht. „Alleine, dass dort jetzt ganz oben, als Erstes in der Liste von Thirty Seconds to Mars mein Name steht, ist verrückt“, sagt der Nachwuchs-DJ aus Bous. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder Kritik an Spotify laut, die Künstler würden wenig bis gar nichts über die Streams auf der Plattform verdienen. Zum Finanziellen sagt der Saarländer nur so viel: „Die Ehre, das machen zu dürfen, und die Aufmerksamkeit ist höher als die Summe, die dabei rausspringt.“