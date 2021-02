Feuerwehr und Polizei im Einsatz : Schlafender Mieter bei Brand eines Gebäudes in Göttelborn aus Wohnung gerettet

Göttelborn Freitagnacht wurde der Polizei ein Brand in der Grubenstraße in Göttelborn gemeldet. Brandursache war wohl ein technischer Defekt.

In der Nacht zu Freitag, gegen 01.03 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Gebäudes in der Grubenstraße in Göttelborn gemeldet. Das hat die Polizei am Freitagmorgen mitgeteilt.