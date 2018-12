„Der Stabilitätsrat bestätigt uns, dass wir bis zum Ende des Sanierungszeitraumes an unserem Sanierungskurs entschlossen festhalten und das verlängerte Sanierungsprogramm vollständig umsetzen werden. Gleichzeitig betont der Stabilitätsrat aber, dass wir in unseren Sanierungsanstrengungen nicht nachlassen dürfen. Diese Vorgabe werden wir auch zukünftig beachten“, erklärte Strobel. „Wir treten nun in eine entscheidende Phase unserer Haushaltskonsolidierung ein.“ Zwar ende das verlängerte Sanierungsprogramm im Jahr 2020. Dann aber griffen die Vorgaben der Schuldenbremse.