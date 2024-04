Deutscher Wetterdienst Kommt am Wochenende der Wetterumschwung im Saarland? Das sagen die Experten

In vielen Regionen in Deutschland wird es an diesem Wochenende warm und sonnig. Nach Angaben der Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) trifft dies auf das Saarland vermutlich noch nicht zu. Hier werden am Wochenende vereinzelt Gewitter und Schauer erwartet. Außerdem soll es das ganze Wochenende über bewölkt bleiben. Eine gute Nachricht gibt es allerdings: Es soll auch hier wieder wärmer werden. Am Samstag liegen die Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad und am Sonntag zwischen 18 und 22 Grad.