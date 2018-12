Außerdem soll es Gebäck und leckere Schnittchen geben. Wer sich bei der Feier mit einem eigenen Beitrag einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Das teilt der Männerchor mit.

Da die Plätze im Sängerheim begrenzt sind, bittet der Männerchor um Anmeldung bei Uwe Staub, Tel. (06897) 74799, oder bei Axel Blauth, Tel. (06897) 966100.

Die Weihnachtsfeier (alternierend mit dem MGV Flora, diesmal organisiert vom MC Herrensohr) der Chorgemeinschaft Fischbach-Herrensohr beginnt am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr im TuS-Heim in Herrensohr. Im Anschluss an das Programm wird ein Büfett ( 15 Euro/Person) angeboten, wie die Veranstalter melden.

Mitglieder des MGV Flora melden sich an bei Hans Werner Rech, Tel. (06897) 63652, oder bei Annemarie Brein, Tel. (06897) 9248175.