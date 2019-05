Tierschutz : Der Wildpark hat jetzt zwei junge Uhus

Saarbrücken Die Tiere sollen später bei Führungen der Naturakademie zu sehen sein – und Kinder dürfen sie sogar streicheln.

Beim Nachwuchs nahm Wüst die beiden größeren Jungeulen aus dem Nest, sie werden in einer Falknerei aufgezogen. Die beiden anderen hätten nun nichts mehr zu befürchten, sie würden später in Zusammenarbeit mit dem BUND im Saarland ausgewildert.

Die nun künstlich aufgezogenen Eulenkinder würden regelmäßig im Wildpark zu sehen sein, nämlich bei Führungen der Naturakademie. Dann könnten Kinder die zutraulichen Tiere anfassen. Wüst liegt dabei viel an der Wissensvermittlung. Als Autor von Fachliteratur will er nicht nur Jäger zu Experten machen: „Mir liegt etwas daran, dass die Kinder und Jugendlichen unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen.“

In der Falknerei sei so etwas nicht unbedingt gern gesehen, doch nur direktes Erleben schaffe einen positiven emotionalen Zugang zu den Tieren. Wüst will Kindern, Jugendlichen aber euch Erwachsenen „Naturkontakt“ bieten. „Umweltbildung, Naturpädagogik, das Wissen über Ökosysteme, Lebensräume und Naturkreisläufe sind eine wichtige Basis für eine nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft und ein wichtiger Teilbereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Daher sind Naturpädagogik und Umweltbildung für Kinder und Erwachsene in allen gesellschaftlichen Bereichen von zunehmender Bedeutung“, sagt Wüst und informiert im Internet ausführlich über seine Angebote, in die die Uhus nun einbezogen werden.