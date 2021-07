Kolumne So kann’s gehen : Eine SMS von der Regierung

Saabrücken Plötzlich hat frau eine SMS von der Regierung auf dem Handy. Unsere Kolumnistin ist prompt beunruhigt. Was hat das zu bedeuten?

Die Bundesregierung hat mir eine SMS geschickt! Was wird sie wohl von mir wollen? Habe ich mich irgendeines Vergehens schuldig gemacht? Hat sich etwas von deutschlandweiter Bedeutung zugetragen, dass bisher bloß mir entgangen ist? Werde ich gesucht? Oder will sie mich vielleicht engagieren… Für eine geheime Mission? Ein Zweitberuf als Undercover-Agentin schwebte mir schon immer vor. Spontan ging mir da so einiges durch den Kopf und das auch noch ziemlich kreuz und quer. Beim genaueren Betrachten der SMS stellt sich jedoch Ernüchterndes heraus: Pure Fürsorge war es, die Test- und Quarantäneregeln soll ich beachten. Daran versuche ich mich eh stets zu halten. Warum mir meine Regierung deshalb geschrieben hat, ist mir dennoch schleierhaft. Die Nachricht kam so aus dem Blauen heraus, weder an einem besonderen Tag, noch war ich mit meinem Auto in grenznahem Gebiet unterwegs, was diesen Hinweis vielleicht nötig gemacht hätte. Sondern einfach in einem Saarbrücker Raum, der an einen weiteren Raum grenzt, die Landesgrenze aber noch lange nicht in Sicht.