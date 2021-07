Gedenken : Bußgeläut und Trauerandacht für die Flutopfer

Die gotische Martinskirche in Köllerbach. Foto: Iris Maurer

Püttlingen Angesichts der Naturkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die zahlreiche Opfer forderte, wird es an diesem Freitag, 23. Juli, ein Bußgeläut mit anschließender Trauerandacht in der Martinskirche im Püttlinger Stadtteil Köllerbach geben (Sprenger Straße 24). „Dazu sind alle Christen herzlich eingeladen“, so Pfarrer Professor Joachim Conrad.

