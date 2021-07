Urlaub in Corona-Zeiten : Was müssen Urlauber bei Rückreise aus Risikogebieten beachten?

Saarbrücken Auch dieses Jahr macht die Corona-Pandemie die Urlaubsplanung komplizierter. Wir erklären, was Sie beachten müssen, wenn Sie trotzdem verreisen wollen.

Die Inzidenzzahlen sinken im Saarland und in ganz Deutschland. Aber die Delta-Variante bereitet Politik, Wissenschaft und Wirtschaft immer noch Kopfschmerzen. Darum bleiben Urlaubsreisen weiter kompliziert. Aber: Risikogebiet ist nicht gleich Risikogebiet! Die Bundesregierung unterscheidet drei Arten: In Virusvariantengebieten breiten sich mutierte Varianten des Coronavirus aus. In Hochinzidenzgebieten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 und in einfachen Risikogebieten über 50.