Blitzer in Saarbrücken mit Klebeband zugeklebt

Der mobile Blitzer in der Richard-Wagner-Straße in Saarbrücken wurde von Unbekannten zugeklebt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mit Klebeband hat ein Unbekannter einen Blitzer in Saarbrücken über Stunden außer Gefecht gesetzt.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Blitzer in der Richard-Wagner-Straße in Saarbrücken mit Klebeband zugeklebt.