Drei Feuer in der selben Gegend an einem Morgen : Polizei jagt den Brandstifter von Burbach

Zwei Keller und ein Gartenhaus brannten am Sonntagmorgen in Burbach. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Dort, wo es in Burbach schon vor einem knappen Monat brannte, gab es am Sonntag gleich drei Brände nahe beieinander. Eine Hütte brannte dabei vollkommen ab.

Schon wieder Brandstiftungen. Es war am 11. Juni, als rund um die Burbacher Jakobstraße ein Brandstifter mit mehreren Brandsätzen für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte. In einer Autowerkstatt brannte ein Reifenlager, der Schaden ging in die Tausende. Und am Sonntag früh, zwischen 6 und 7 Uhr, wiederholte sich das im gleichen Burbacher Quartier. Der Auftakt: ein lichterloh brennendes Gartenhaus in der Hubert-Müller-Straße zu den Gleisen der Von-der-Heydt Straße hin.

Die Flammen schlugen schon in den Himmel, als die Feuerwehr eintraf. Mehrere Löschzüge von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr hatten sich auf den Weg gemacht. Sie konnten das Holzhaus nicht retten, es brannte völlig ab, die Hitze beschädigte außerdem das benachbarte Häuschen schwer. Die Anwohner waren geschockt, ein junger Mann, selbst Mitglied der Feuerwehr, konnte nur noch Bilder der Trümmer seiner Laube machen. Löschschaum lag über den schwarzen Balken.

Die Feuerwehr war gerade auf dem Rückweg von diesem Einsatz, als sie erneut alarmiert wurde: Gegen 7.30 Uhr meldeten Anrufer aus der Straße Auf dem Acker Feuer im Keller. Wieder Alarm für mehrere Wehren, diesmal auch mit Großeinsatz für den Rettungsdienst, da eine unbekannte Anzahl an Bewohnern vom Brand betroffen war. Vor Ort stieß die Feuerwehr aber nicht auf einen Brand, sondern gleich auf zwei Kellerbrände, die nur einen Steinwurf auseinander in zwei Mehrfamilienhäusern ausgebrochen waren, zwei Minuten Fußweg vom Gartenhausbrand entfernt. Da dies kein Zufall sein könne, so die Feuerwehr, gehe man von Brandstiftung aus.

Erinnerungen an den Abend des 11. Juni wurden wach, da war es ähnlich, und die Brandorte lagen ebenfalls in dieser Umgebung. Die Kellerbrände waren ebenfalls schnell gelöscht. In einem Fall brannte eine Matratze, die die Feuerwehr aus dem Haus schaffte und auf der Straße ablöschte. Zahlreiche Hausbewohner standen, zum Teil in Decken gehüllt, auf der Straße, wurden vom Rettungsdienst betreut und von der Polizei befragt. Es wurde niemand verletzt, berichtet die Feuerweh. Ein Problem gab es mit der Drehleiter der Berufsfeuerwehr: In der beidseits eng beparkten Straße kam sie kaum durch und streifte einen Pkw. Dadurch musste die Polizei auch noch einen Unfall aufnehmen.