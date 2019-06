Süddeutsche Meisterschaften : Erfolgreiche Leichtathleten des SV Saar 05

Saarbrücken Bei den süddeutschen Leichtathletikmeisterschaften der Klassen U 23 und U 16 in Koblenz schnitten die Teilnehmer des SV Saar 05 Saarbrücken hervorragend ab. Die 15-jährige Maja Schorr siegte in Bestzeit von 39,43 Sekunden über 300 Meter.

Die ebenfalls 15-jährige Joline Lambert überraschte und siegte im Stabhochsprung mit feiner Steigerung auf 3,35 Meter. Schorr holte dazu Silber im Weitsprung mit 5,45 Metern. Mit dem Stab schaffte Luca-Sophie Escher als Dritte 2,85 Meter. Fünfte wurden die U 23-Athletinnen Abigail Adjei über 200 Meter in 24,61 Sekunden, Christina Laubenstein über 800 Meter in 2:17,42 Minuten und Lea Halmans im Hochsprung mit 1,70 Meter. Zweimal Vierte wurde auf dem Oberwerth Alina Schmitt vom LA Team Saar über 100 Meter in 12,57 Sekunden und im Weitsprung mit 5,42 Metern. Die gleichen Plätze schafften Jonas Müller vom LAZ Saarbrücken über 100 Meter der U 23 in 10,86 Sekunden und M 14-Läufer Leon Glaub von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal über 3000 Meter in 10:04,98 Minuten.