Filmwerkstatt mit Saarbrücker Liedermacher : Manuel Sattler zu Gast im Kino Achteinhalb

Der Saarbrücker Liedermacher Manuel Sattler (Mitte) war vor zehn Jahren Mitbegründer von „Wohnwahn TV“, einer Internetshow mit Musikern und Kulturschaffenden aus der Region. Am Donnerstag kommt Sattler ins Kino Achteinhalb nach Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Das Saarländische Filmbüro hat den Liedermacher aus Saarbrücken zu einem Filmwerkstatt-Abend eingeladen.

Der Saarbrücker Liedermacher Manuel Sattler gastiert am Donnerstag, 27. Juni, 20 Uhr, im Kino Achteinhalb in Saarbrücken. Anlass ist die Filmwerkstatt des Saarländischen Filmbüros.

Sattler war vor zehn Jahren Mitbegründer von „Wohnwahn TV“, einer Internetfernsehshow mit Musikern und Kulturschaffenden aus der Region. In der Zusammenarbeit mit Olaf Franzl (Franzl Film) entdeckte er seine Liebe zum Schnitt und schließlich zur Fotografie und zum Filmen. In den letzten Jahren realisierte er zahlreiche Musikvideos für sich und seine Band, gute Freunde und, beruflich als Sozialpädagoge, mit Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit.