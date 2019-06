Leichtathletik : Schorr auf den Spuren von Lückenkemper

Maja Schorr war bei der Saarlandmeisterschaft in Rehlingen schnell unterwegs. In Deutschland war zuletzt 2011 eine U 16-Athletin schneller. Foto: Lutwin Jungmann

Saarbrücken Die U 16-Läuferin Maja Schorr gewinnt bei der Leichtathletik-Saarlandmeisterschaft in der U 18-Klasse den Titel über 200 Meter.

Von Manuel Keil

Leichtathleten aus dem Regionalverband Saarbrückenhaben bei den Saarlandmeisterschaften in Rehlingen in den Einzeldisziplinen vor allem im Sprintbereich dominiert. Über insgesamt elf Titel konnte sich das LA-Team Saar freuen. Erfolgreichster Saarbrücker Verein war mit neun Siegen die LSG Saarbrücken-Sulzbachtal.

Svenja Jakobs vom LA-Team Saar holte als einzige Athletin das Sprint-Triple. Am ersten Wettkampftag schaffte sie als Siegerin bei den Frauen über 100 Meter in 12,26 Sekunden nicht nur eine neue Bestzeit, sondern auch die Qualifikation für die süddeutschen Meisterschaften der U 23 und der Aktiven. Sonntags holte sich die Athletin, deren Stammverein die DJK Köllerbach ist, in 25,99 Sekunden über 200 Meter sowie mit Sally Speicher, Sophie Muriel Herget und Alina Schmitt in der 4 x 100-Meter-Staffel mit 51,00 Sekunden zwei weitere Saarlandmeister-Titel.

Info Süddeutsche Meister­schaft in St. Wendel Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, finden in St. Wendel im Sportzentrum die süddeutschen Meisterschaften der Aktiven und der U 18 statt. Ausrichter sind der Süddeutsche Leichtathletik-Verband und der Saarländische Leichtathletik-Bund. Die Teilnehmer kommen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Wettkämpfe dauern samstags von 11 Uhr bis 19.45 Uhr und sonntags von 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Der detaillierte Zeitplan der süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in St. Wendel ist im Internet zu finden. www.slb-saarland.com/fileadmin/user_upload/Termine/2019/06_Juni/sdm/20190629stwendel.pdf

In der Altersklasse U 20 sicherte sich Paula Preuße vom SV Saar 05 Saarbrücken in 12,38 über 100 Meter sowie 25,99 Sekunden über 200 Meter das Sprint-Double. Für das stärkste Nachwuchsresultat sorgte aber ihre noch in der Altersklasse U 16 startberechtigte Vereinskollegin Maja Schorr. In 24,83 Sekunden stürmte sie über 200 Meter zum Saarlandmeister-Titel in der Altersklasse U 18. „Das ist ja hammermäßig“, war die erste Reaktion ihres Vaters und Trainers Werner Schorr. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wird“, zeigte sich Maja Schorr selbst überrascht. „Mit dem Lauf bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagte sie vor Freude strahlend. In Deutschland war zuletzt im Jahr 2011 eine U 16-Athletin schneller. Das war damals Gina Lückenkemper, die aktuelle Vize-Europameisterin über 100 Meter.

Auch der Titel über 100 Meter in der U 18-Klasse ging an eine U 16-Athletin. Alina Schmitt vom LA-Team Saar steigerte sich bei ihrem Sieg auf 12,50 Sekunden. „Es ging heute eigentlich nur um die Bestzeit. Der Titelgewinn hat mich sehr überrascht, weil ja viel ältere Teilnehmerinnen am Start waren. Da bin ich richtig stolz drauf“, erklärte die neue Saarlandmeisterin.

Bei den Männern profitierte Jens Martini vom LAZ Saarbrücken bei seinen 11,11 Sekunden über 100 Meter vom Fehlstart seines Clubkollegen Jonas Müller, der sich trotz Ausfall der Zeitmessung dann aber den Titel über 200 Meter holte. Der U 18-Sieger Max Tank vom SC Friedrichsthal konnte sich über eine neue Bestzeit freuen – er benötigte 22,40 Sekunden für die 200 Meter.

Die meisten Einzeltitel für einen Verein aus dem Regionalverband sammelte Nachwuchsmehrkämpfer Guy Wolf von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal in der U 18. Er war in 11,61 Sekunden über 100 Meter, in 15,72 Sekunden über 110 Meter Hürden und mit 47,04 Metern im Speerwurf nicht zu schlagen.

Mehrkämpferin Lea Halmans von Saar 05 Saarbrücken sicherte sich bei den Frauen mit 1,72 Metern im Hochsprung und in 14,76 Sekunden über 100 Meter Hürden den Sieg.

Mehrkämpferin Lea Halmanns übersprang in Rehlingen 1,72 Meter – die Höhe reichte ihr zum Saarlandmeister-Titel im Hochsprung. Foto: Lutwin Jungmann