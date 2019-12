KOnzert : Orgelmatinee mit Claudia Kemmerer

Eine St. Johanner Orgelmatinee findet am Samstag, 14. Dezember, von 11.30 bis 12 Uhr in der Basilika St. Johann statt: Unter dem Titel „Meine Seel erhebt den Herren“ erklingt Musik zum Advent. Es musizieren Claudia Kemmerer (Mezzosopran) und Lutz Gillmann an der Klais/Mayer-Orgel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red