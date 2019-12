Konzert : „Beethoven bei uns“ am Samstag

„Beethoven bei uns“ am Samstag

Saarbrücken „Nicht nur die Mondscheinsonate. . . “. Zum Auftakt des Beethoven-Jubiläumsjahres 2020 hat die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft bundesweit dazu aufgerufen, sich an dem Hausmusik-Wochenende „Beethoven bei uns“ zu beteiligen (www.beethovenbeiuns.de).

Die Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken lädt in diesem Rahmen am Samstag, 14. Dezember, 16 Uhr, zu einem Konzert in den Tzvi-Avni-Saal (Musikschule, Nauwieserstr.3) ein. Dort interpretieren Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken und der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal Werke von Beethoven und Zeitgenossen. Die meisten der jungen Interpreten sind Stipendiaten der Dr. Monika-Meisch-Stiftung. Der Eintritt ist frei.