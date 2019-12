Freude unterm Weihnachtsbaum : Kleine Geschenke, die Herzen erwärmen

Gerda Scheel vom Kinderschutzbund Saarbrücken hat mit ihrem Team mehr als 700 Wünsche erfüllt. Foto: Heiko Lehmann

Regionalverband Wunschbaumaktionen im Regionalverband sorgen dafür, dass auch arme Menschen an Weihnachten Päckchen öffnen können.

Von Heiko Lehmann

Ein acht Jahre alter Junge wünscht sich zu Weihnachten einen Füller für die Schule. Eine 80-jährige Frau wünscht sich einen Gutschein für eine Tasse Kaffee, und eine Familie mit drei Kindern würde gern gemeinsam ins Kino gehen. Während Weihnachtsgeschenke für viele Menschen nicht groß oder teuer genug sein können, gibt es gerade im Regionalverband Saarbrücken Menschen, die bescheidene Wünsche äußern.

Damit sich auch arme Menschen an Weihnachten über Geschenke freuen könnte, haben viele Organisationen, Vereine und Unternehmen im Regionalverband so genannte Wunschbaumaktionen ins Leben gerufen. Beim Kinderschutzbund Saarbrücken gibt es die seit 18 Jahren. In diesem Jahr hat der Kinderschutzbund mehr als 700 Wünsche erfüllt. „Wir setzen uns mit Kindereinrichtungen im Regionalverband in Verbindung und erfahren so die Wünsche der Kinder“, sagt die Kinderschutzbund-Vorsitzende Gerda Scheel. Alle Wunschzettel werden in Geschäften in Saarbrücken an Weihnachtsbäumen aufgehängt. Jeder kann einem Kind einen Herzenswunsch erfüllen. „Wenn sich ein Kind ein Paar warme Handschuhe wünscht oder für das kleine Geschwisterchen eine Babydecke, geht das schon unter die Haut. Bei dieser Aktion erfahren wir jedes Jahr aufs Neue, wie viele arme Kinder es bei uns gibt“, ergänzt Gerda Scheel.

Es gibt aber nicht nur arme Kinder. Im Caritas-Seniorenhaus St. Augustin in Püttlingen haben auch ältere Menschen mit wenig Geld die Möglichkeit, ihre Wunschzettel an einen Baum zu hängen.

Der Verein „Familie gibt Aufwind“ lädt seit vielen Jahren die Bevölkerung in Sulzbach ein, bei einer Wunschbaumaktion mitzumachen. Der Verein möchte armen Grundschulkindern in Sulzbach zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bereits seit mehreren Jahren steht im Foyer des Riegelsberger Rathauses in der Vorweihnachtszeit ein großer strahlender Weihnachtsbaum, der von Kindern mit selbstgebasteltem Schmuck verschönert wird. Seit vergangenem Jahr hängen an dem Baum auch Wünsche von 40 Kindern, die von Armut betroffen sind. Die Organisatoren sind die Gemeinde Riegelsberg und der Verein „Wir sind Riegelsberg“. „In Zusammenarbeit mit der Diakonie Saar, dem Paritätischen Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland und der Arbeiterwohlfahrt wurden die Wünsche in den vergangenen Monaten gesammelt. Die Geschenke werden noch vor Weihnachten abgegeben“, teilt die Gemeinde Riegelsberg mit. Seit acht Jahren erfüllt die Vereinigte Volksbank in Püttlingen pro Jahr etwa 100 Wünsche von Kindern aus dem Theresienheim in Saarbrücken. „Alle Geschenke werden von unseren Mitarbeitern im Rahmen einer Weihnachtsfeier übergeben. Darüber hinaus erfüllen wir auch größere Wünsche von Gruppen, wie Erlebnistage im Zoo oder auf einem Reiterhof“, sagt Regionaldirektor Roland Herget.

Ein Kinderwunsch bei der Wunschbaumaktion. Foto: Heiko Lehmann

Geschenke vom Kinderschutzbund. Foto: Heiko Lehmann