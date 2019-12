Kult-Literatur : „The Dandy is dead“: Neue Hefte werden gefeiert

Saarbrücken Der Saarbrücker Independent-Verlag „The Dandy is dead“ präsentiert am heutigen Donnerstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, seine nächsten Neuerscheinungen der Heftchen-Reihe „Basement Tales“: Die Hefte vier, fünf und sechs werden in einer Lesungs-Party im Horst!

