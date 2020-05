Städtenetzwerk QuattroPole : Musikpreis ist mit 10 000 Euro dotiert

Saarbrücken Musiker und Komponisten aus der QuattroPol-Region können sich ab sofort bewerben.

Nach der erfolgreichen Erstauflage 2019 schreibt das Städtenetzwerk QuattroPole den QuattroPole-Musikpreis zum zweiten Mal aus. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und richtet sich an Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich der innovativen Musik. Die Bewerbungsphase ist ab sofort eröffnet. Die Preisverleihung findet nach einem öffentlichen Finalkonzert, in dessen Rahmen sich vier Finalistinnen beziehungsweise Finalisten präsentieren, am 1. April 2021 in den Rotondes, Luxemburg, statt. Über die Vergabe entscheidet eine international besetzte Fachjury.