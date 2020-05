Auswertung der Krankenkasse Barmer : Rückenschmerzen plagen Arbeitnehmer

Homburg/Bexbach/Kirkel Beschäftigte waren im Saarpfalz-Kreis laut Krankenkasse im Jahr 2019 aber seltener krankgeschrieben.

Die Beschäftigten im Saarpfalz-Kreis waren 2019 etwas seltener krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt, aber öfter als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus Daten der Krankenkasse Barmer hervor. Der Krankenstand in dem Landkreis lag demnach bei 5,6 Prozent (Land: 5,7 Prozent, Bund 5,0 Prozent). „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 56 arbeitsunfähig gemeldet waren“, erläutert Hansjörg Lambrix, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Homburg.