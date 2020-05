Stadtrats-Entscheidung : Ein Fonds für Kultur und Kreativwirtschaft

Saarbrücken Der Saarbrücker Stadtrat brachte ein Hilfspaket für die Kultur auf den Weg. Die Verteilung soll teils über eine neu zu schaffende Jury laufen.

Die Kulturtreibenden und die Kreativwirtschaft Saarbrückens sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in höchstem Maße gefährdet. Ob es nach dem Abebben der Krise in der Landeshauptstadt noch eine nennenswerte freie Theater-/Tanz-/Kunstszene geben wird, ob es Bühnen, Clubs und Konzertanbieter geben wird, hängt in starkem Maße davon ab, ob und wie der Staat, wie die Gesellschaft Hilfe leistet.

Das sah am Dienstag abend auch der Saarbrücker Stadtrat so und verabschiedete einstimmig ein Unterstützungs-Konzept, das Oberbürgermeister Uwe Conradt und Kulturdezernent Thomas Brück vorgelegt hatten.

Das ist nun zumindest in der Krise anders. Der OB legte dem Stadtrat ein so genanntes Zwei-Säulen-Modell vor, in dem die bisherigen Mittel für die Freie Szene in Höhe von 103 000 Euro weiterhin enthalten sind. Zusätzlich wird aber ein Fonds von 125 000 Euro eingerichtet, aus dem Zuschüsse an Clubs, Konzertveranstalter und Kulturbetriebe gezahlt werden können. Dieses zusätzliche Geld kommt aus den Töpfen etwa für Alstadtfest, Saarspektakel, Perspectives und von anderen abgesagten Veranstaltungen.