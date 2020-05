Kurzfilmfestival in St. Ingbert : „filmreif!“ läuft vor allem online

So wird es bei „filmreif!“ in diesem Jahr nicht aussehen - das Festival findet diesmal vor allem online statt und auch im SR. Foto: Selina Summer

St. Ingbert Das St. Ingberter Nachwuchs-Kurzfilmfestival findet statt – aber diesmal in anderer Form. Es läuft vom 30. Juli bis 2. August vor allem online.

„filmreif!“, das „Bundesfestival junger Film“ findet in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie statt – allerdings in „leicht verändertem Rahmen“, wie das Nachwuchs-Kurzfilmfestival mitteilt. Es will „aus der Not eine Tugend“ machen und läuft vom 30. Juli bis zum 2. August nicht wie gewohnt in St. Ingbert vor Publikum, sondern online und zum Teil im SR Fernsehen. 553 Einreichungen habe es gegeben, ein Festival-Rekord, von denen eine Auswahl zu sehen sein wird.