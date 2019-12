Aktion des Vereins Weltveränderer in Malstatt : Kinder blicken über „Tassenrand“

Malstatt Beim „Blick über den Tassenrand“ lädt der Verein Weltveränderer Kinder dazu ein, kreativ zu werden. Anhand der Frage „Welchen Ort möchtest du gerne mal besuchen?“ können sie am Samstag, 14. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr in der Breite 63 in Malstatt unter Anleitung altes Geschirr bemalen.

