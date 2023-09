Großeinsatz in Saarbrücken-Malstatt Feuer in Mehrfamilienhaus in Malstatt – 69-Jähriger stirbt an schweren Verletzungen

Update | Saarbrücken-Malstatt · In Saarbrücken-Malstatt brannte es am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr brachte einen 69-Jährigen aus der brennenden Wohnung hinaus – im Klinikum konnte der Mann allerdings leider nicht gerettet werden.

24.09.2023, 12:58 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied