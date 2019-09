Wohnhaus in Saarbrücken brennt

Feuerwehreinsatz in Malstatt wegen eines Wohnhausbrandes. Foto: BeckerBredel

Malstatt Berufsfeuerwehr ist im Einsatz.

Alarm in einem Wohngebiet im Saarbrücker Stadtteil Malstatt: Dort steht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Wie ein Sprecher der Burbacher Polizei meldet, sind bislang keine Menschen verletzt worden. Der Alarm ging gegen 13.30 Uhr bei den Ermittlern ein. Anrainerhäuser seien nicht betroffen.Der Einsatz dauert an. Die Straße ist gesperrt.