Die Lebacherstraße soll ruhiger werden Malstatter Bürger fordern weniger Lastwagen-Verkehr

Eine Alternativroute zwischen Ludwigsbergkreisel und Autobahnkreuz Saarbrücken gibt es. Man kann den LKW-Verkehr über die Camphauser Straße/A623/A8 führen. Der Verein hat sich die Mühe gemacht, die Vorteile auszuwerten. Zwar ist die Strecke durch die Lebacher Straße 2,8 km kürzer, doch müssen die Fahrer ein langes Stück durch die Tempo 30-Zone und an 17 Ampeln vorbei. Auch die Einwände der Gemeinde Riegelsberg, das Verbot führe zu mehr Lastwagen-Verkehr, für die dort sowieso schon stark frequentierten Straßen wie die Wolfskaul- und Hixberger Straße (wir berichteten), kann Vogel-Latz nicht ganz nachvollziehen, weil diese Alternative den Lastwagen-Verkehr eine Bergkette weiter von Riegelsberg wegziehen würde. Und es gäbe auch schon eine dementsprechende Beschilderung am Ludwigsbergkreisel, die auf diese Strecke hinweist. Aber so lange es nur ein Ge- und kein Verbot wäre, zieht es die meisten weiterhin in Richtung Lebacher Straße, meint Vogel-Latz, der sich endlich Klarheit wünscht: „Wir fragen immer wieder beim Regionalverband, beim Land und der Stadt nach. Was ist jetzt los? Was macht ihr mit uns? Wir erwarten eine ehrliche Kommunikation.“