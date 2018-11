später lesen Käufer vorgestellt Neue Halberg Guss gerettet FOTO: dpa / Oliver Dietze FOTO: dpa / Oliver Dietze Teilen

Die Mitarbeiter des Autozulieferers Neue Halberg Guss können auf eine bessere Zukunft hoffen. In den Werken in Saarbrücken und Leipzig wurde die Belegschaft am Donnerstag über den Verkauf des Unternehmens an „One Square Advisors“ informiert, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte. Von dpa