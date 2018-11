Fotos der Betriebsversammlung der Neuen Halberg Guss am Donnerstag in der Turnhalle in Brebach. Die Belegschaft wurde über den Verkauf des Unternehmens an ein Konsortium um die „One Square Advisors GmbH“ aus München informiert.

