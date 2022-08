„Saarland Run – Ride for Children“ : Hunderte Biker fahren für den guten Zweck durch Saarbrücken (mit Bildergalerie)

„Saarland Run – Ride for Children“

Saarbrücken Großes Spektakel in Saarbrücken: Dort fuhren am Samstagmittag Hunderte von Bikern durch die Stadt – und das alles für den guten Zweck.

„Es ist eine Premiere für mich, aber ich bin offen dafür, das macht mal richtig Spaß“, sagte der Gemeindepfarrer aus Großrosseln, der bei der Menge an Bikern auch extra Ersatzwasser im Rucksack für die Segnung dabei hatte.

Nach der kurzen Messe starteten die laut Polizeiangaben 730 Biker zu einer Rundfahrt bis nach Güdingen und zurück zum Staatstheater, wo in den Saarwiesen ein Bikerfest wartete. Es war der zweite „Saarland Run – Ride for Children“ in Saarbrücken. Die Benefiz-Veranstaltung ist eine Spendenaktion für das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar. Veranstalter ist der Verein Pop & Rock e. V.