Verschwundene Schätze in Saarbrücken : Die herrschaftliche Röchling-Villa am Saarbrücker Triller durfte nicht mal 60 Jahre stehen

So imposant war die Villa Röchling am Triller. Heute entstehen hier und in dem Park, der sie ehemals umgab, zahlreiche hochpreisige Villen und Apartment-Häuser Foto: Privatarchiv Hans Mildenberger

Saarbrücken Nicht alles, was Saarbrücken an Schönheit verlor, ist dem Krieg geschuldet. Vieles wurde viel später abgerissen, überbaut und zerstört. Wir stellen in unserer Serie einige der verloren gegangenen Schätze vor. Heute die herrliche Villa Röchling am Triller, die in den 1950er-Jahren der Abrissbirne zum Opfer fiel.