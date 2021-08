Aktuelle Statistik im Regionalverband : 109 neue Corona-Infizierte

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Donnerstag 109 neue Coronafälle (Stand 16 Uhr). Hierbei handelt es sich zur Hälfte um Nachmeldungen eines Labors, die sich auf die zurückliegenden beiden Tage beziehen.

32 Personen konnten heute die Quarantäne beenden. Somit sind aktuell 378 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 228 in Saarbrücken, 81 in Völklingen, 14 in Sulzbach, 13 in Riegelsberg, zwölf in Quierschied, zehn in Friedrichsthal, jeweils neun in Heusweiler und Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Großrosseln und Püttlingen. Bei sechs der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die Delta-Variante festgestellt.