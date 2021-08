Pandemie-Statistik für die Region : 28 neue Corona-Fälle in der Region

Der Impfbus des Regionalverbandes macht am Donnerstag, 19. August, Station auf dem Friedrichsthaler Marktplatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Karmann

Regionalverband Impfbus setzt an diesem Donnerstag in Friedrichsthal Tour durch die Region fort.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes Saarbrücken (RV) meldet 28 neue Coronafälle (Stand 18. August, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner wird damit nach den Berechnungen des Gesundheitsamtes auf 47,0 sinken. Diese Zahl kann aus unterschiedlichen Gründen leicht von der Zahl abweichen, die das Robert-Koch-Institut am Folgetag veröffentlicht. Für den Mittwoch lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 49,3.

20 Personen haben am Mittwoch ihre Quarantäne beendet und gelten deswegen als geheilt. Somit sind aktuell 301 Menschen im Regionalverband Saarbrücken mit dem Coronavirus infiziert.

Davon leben 180 in Saarbrücken, 65 in Völklingen, 13 in Riegelsberg, 12 in Sulzbach, 10 in Quierschied, jeweils 8 in Friedrichsthal und Kleinblittersdorf und 5 in Heusweiler. In der Gemeinde Großrosseln und der Stadt Püttlingen liegt dem Gesundheitsamt derzeit kein aktiver Fall vor. Bei fünf der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante festgestellt.

Insgesamt gab es 16 512 bestätigte Coronafälle, seit die Pandemie den Regionalverband Saarbrücken erreichten. Davon entfallen 9352 auf die Landeshauptstadt und 7160 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 15 736 Personen. 475 Menshcen starben an oder mit Corona.

Der Regionalverband setzt an diesem Donnerstag seine Bemühungen fort, die Zahl der Impfungen gegen Corona zu erhöhen. Der dafür umgebaute Bus der Völklinger Verkehrsbetriebe macht von 8 bis 13 Uhr Station auf dem Marktplatz in Friedrichsthal.

Am Freitag, 20. August, ist der Impfbus von 8 bis 12 auf dem Ravanusaplatz in Sulzbach. In der kommenden Woche geht die Impfbus-Tournee zunächst in Kleinblittersdorf weiter. Dort steht der Bus am Montag, 23. August, von 12 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor Deichmann in der Elsässer Straße 97a.

Am Dienstag, 24. August, bleibt der Bus in der Gemeinde Kleinlbittersdorf. Dann gibt es die Corona-Impfungen von 12 bis 17 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Rilchingen-Hanweiler, Konrad-Adenauer-Straße 6. In _Völklingen macht der Impfbus Station am Mittwoch, 25. August. Von 9 bis 14 Uhr steht er dann auf dem Hindenburgplatz.