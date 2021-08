Komplizierter Feuerwehr-Einsatz : Stallung in Alt-Saarbrücken wird bei Brand zerstört

Foto: BeckerBredel 12 Bilder Feuer in Alt-Saarbrücken zerstört Stallgebäude Feuer in Alt-Saarbrücken zerstört Stallgebäude

Saarbrücken Als die Feuerwehr am Mittwochabend an der Stallung eintraf, stand der Stall bereits lichterloh in Flammen. Mit den Löschzügen an das Feuer heranzukommen, stellte sich für die Einsatzkräfte als schwierig heraus.

Bei einem Brand wird am Mittwochabend eine Stallung in Alt-Saarbrücken komplett zerstört. Die Feuerwehr war in dem unwegsamen Gelände abseits der Straße an der Habsterkirch im Deutschmühlental mit zwei Löschzügen im Einsatz und hatte alle Freiwilligen Wehren der Innenstadt in Alarmbereitschaft versetzt. Beim Eintreffen der Wehr stand die Stallung lichterloh in Flammen, allerdings befand sie sich am Ende einer langen und sehr schmalen Sackgasse, an die die Löschfahrzeuge nicht nah herankamen.