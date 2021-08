Nächste Station für kostenlose Impfungen ohne Termin : Impfbus steht beim Globus Losheim

Der Impfbus macht noch bis Samstag am Globus in Losheim Halt. Foto: Damian Specht/Landkreis Merzig-Wadern

Losheim Noch bis Samstag können sich Impfwillige auf dem Globus-Parkplatz in Losheim ohne Termin im Impfbus impfen lassen. Danach macht der Bus in Beckingen und Weiskirchen Halt.

Der Impfbus des Landkreises Merzig-Wadern steht in dieser Woche auf dem Parkplatz des Globus-Markts in Losheim. Noch bis Samstag, 21. August, können sich Bürgerinnen und Bürger dort von 12 bis 17 Uhr kostenlos und ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen.

Die nächsten Stationen des Impfbusses sind von Montag, 23. August, bis Mittwoch, 25. August, am Marktplatz in Beckingen und von Donnerstag, 26. August, bis Samstag, 28. August, am Rewe-Markt in Weiskirchen.