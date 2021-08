Saarlouis : Zehn neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Foto: dpa Foto: dpa/Niaid

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Mittwoch zehn neue Corona-Fälle gemeldet, fünf in Saarlouis, zwei in Dillingen, einer in Wadgassen, einer in Schwalbach und einer in Bous. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 8895. Als genesen gelten 8581 Personen, vier mehr als am Vortag.

In Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben sind bislang 151 Menschen im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 52,55.